Bonus luce da 55 euro in bolletta polemiche sulla misura | quando arriva e per chi

Il governo Meloni prepara un nuovo bonus luce da 55 euro annui, previsto per il 2026, per sostenere le famiglie più colpite dal caro-energia. La misura, inserita nella bozza del decreto Energia, sta suscitando discussioni e polemiche sull’efficacia e i criteri di distribuzione. Un intervento che potrebbe rappresentare un aiuto concreto, ma che solleva anche molte domande sulla sua implementazione e impatto reale.

Un nuovo intervento contro il caro-energia prende forma nella bozza del decreto Energia. Il governo Meloni sta definendo un bonus luce da 55 euro annui, previsto per il 2026, destinato a rafforzare il sostegno alle famiglie più esposte all'aumento dei costi dell'elettricità. Secondo le stime contenute nella relazione illustrativa del provvedimento, la misura potrebbe coinvolgere circa 4,5 milioni di nuclei familiari, con una copertura finanziaria pari a 250 milioni di euro, risorse che verrebbero reperite dal bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea).

Bollette luce, in arrivo un bonus da 55 euro per milioni di famiglie: cosa sapere - Nella nuova bozza del decreto Energia è stato inserito un contributo straordinario di 55 euro per le bollette elettriche destinato nel 2026 alle famiglie “vulnerabili”, ovvero con Isee fino a 15mila e ... notizie.it

