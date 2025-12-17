Bongino il vicedirettore dell' Fbi che doveva vendicare Trump e ora vacilla

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo analizza la figura di Bongino, vicedirettore dell'Fbi, e il suo ruolo nel contesto delle tensioni tra l'agenzia e l'amministrazione Trump. Dopo il ritorno di Trump a Washington, emergono dubbi e cambiamenti nella posizione di Bongino, evidenziando come le dinamiche interne all'Fbi siano influenzate dagli eventi politici e dalle strategie dell'ex presidente.

bongino il vicedirettore dell fbi che doveva vendicare trump e ora vacilla

© Ilfoglio.it - Bongino, il vicedirettore dell'Fbi che doveva vendicare Trump e ora vacilla

Una volta tornato a Washington da presidente, Donald Trump aveva piani ben precisi per l’Fbi. Doveva diventare una sorta di “braccio vendicatore” del presidente con il quale perseguitare tutti coloro i quali, in un modo o nell’altro, hanno partecipato alla cosiddetta “caccia alle streghe” rappresentata dalle ben note vicende giudiziarie del triennio 2022-24. Per dirigere questa imponente operazione, nessun membro del cosiddetto Deep State come avrebbe potuto essere l’ex deputato repubblicano del Michigan Mike Rogers, uno dei papabili per succedere a James Comey nel 2017. No, ci voleva un “guerriero ideologico-culturale” come Kash Patel, proveniente dal mondo degli influencer trumpiani. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Leggi anche: Piano per Gaza in confusione, ora Trump vuole l’ok dell’Onu

Leggi anche: Trump all’Onu, la faccia feroce per coprire le fragilità dell’America

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

FBI BOMBSHELL on Live TV Jasmine Crockett EXPOSED by Dan Bongino

Video FBI BOMBSHELL on Live TV Jasmine Crockett EXPOSED by Dan Bongino

bongino vicedirettore fbi dovevaBongino, il vicedirettore dell'Fbi che doveva vendicare Trump e ora vacilla - In dieci mesi hanno mostrato incompetenza, contraddizioni e una gestione dilettantesca del potere. ilfoglio.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.