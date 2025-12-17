Bonfadini premiato da ACI Rovigo

Manuel Bonfadini si è distinto in una stagione eccezionale, ricevendo un prestigioso riconoscimento da ACI Rovigo. Dopo aver conquistato la vittoria tra le K10 nella sesta zona della Coppa Rally ACI Sport e aver ottenuto la medaglia d'argento nella finale nazionale della Coppa Italia Rally, il suo talento e impegno sono stati ulteriormente riconosciuti.

