bonfadini premiato da aci rovigo

Manuel Bonfadini si è distinto in una stagione eccezionale, ricevendo un prestigioso riconoscimento da ACI Rovigo. Dopo aver conquistato la vittoria tra le K10 nella sesta zona della Coppa Rally ACI Sport e aver ottenuto la medaglia d'argento nella finale nazionale della Coppa Italia Rally, il suo talento e impegno sono stati ulteriormente riconosciuti.

Una chiamata di quelle che non ti aspetti proprio ha alzato ulteriormente la caratura di una stagione già da incorniciare per Manuel Bonfadini, vincitore tra le K10 nella Coppa Rally ACI Sport di sesta zona e medaglia d'argento nella finale nazionale Coppa Italia Rally, con l'ACI Rovigo che ha. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

