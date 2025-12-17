Bonelli e Fratoianni guardano a La Vardera | Con le sue battaglie sta costruendo un' alternativa credibile

Bonelli e Fratoianni puntano su La Vardera come simbolo di un’alternativa credibile per la Sicilia, lodandone il ruolo nella costruzione di un nuovo progetto politico. I leader di Alleanza Verdi e Sinistra sottolineano il suo impegno nel promuovere un cambiamento reale, riconoscendo nel lavoro dell’ex Iena un esempio di impegno civico e di speranza per una regione in cerca di rinnovamento.

