Bonelli e Fratoianni guardano a La Vardera | Con le sue battaglie sta costruendo un' alternativa credibile
Bonelli e Fratoianni puntano su La Vardera come simbolo di un’alternativa credibile per la Sicilia, lodandone il ruolo nella costruzione di un nuovo progetto politico. I leader di Alleanza Verdi e Sinistra sottolineano il suo impegno nel promuovere un cambiamento reale, riconoscendo nel lavoro dell’ex Iena un esempio di impegno civico e di speranza per una regione in cerca di rinnovamento.
Alleanza verdi sinistra "corteggia" Controcorrente. Parlano di "progetto per una nuova Sicilia" i due leader nazionali Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni: lo fanno guardando a Ismaele La Vardera, l'ex Iena che "con le sue battaglie sta contribuendo in modo significativo a costruire un'alternativa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
