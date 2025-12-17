Bonelli attacca Meloni in Aula | Regista del declino dell’Ue è la migliore alleata di Trump e di Putin – Video

Durante un acceso intervento in Aula, Bonelli ha accusato Meloni di essere la causa del declino dell’Unione Europea, definendola alleata di Trump e Putin e criticando il suo rifiuto di riforme fondamentali. L’attacco sottolinea le tensioni tra le diverse visioni sul futuro dell’Europa, evidenziando come alcune posizioni possano indebolire l’unità e la capacità di affrontare le sfide globali.

© Ilfattoquotidiano.it - Bonelli attacca Meloni in Aula: “Regista del declino dell’Ue, è la migliore alleata di Trump e di Putin” – Video “È venuta a dirci che lei vuole arrestare il declino dell’Unione europea, vede io invece l’accuso di essere l a regista del declino dell’Unione europea, sa perché, signora presidente? Perché di fatto lei con il suo no alla riforma dell’Ue, contro il veto, è di fatto diventata la migliore alleata da una parte di Putin e dall’altra parte di Trump che non vogliono un’Europa forte, che guardi ai veri problemi, che sappia affrontare la transizione ecologica, la questione sociale, che sappia essere un’Europa vicino ai cittadini, è molto più vicino a Orban che alle vere grandi questioni”. Così il coportavoce di Avs Angelo Bonelli intervenendo in aula alla Camera dopo le comunicazioni della premier Giorgia Meloni sul prossimo Consiglio europeo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: L'Aula della Camera si svuota al termine dell'informativa Meloni su Consiglio Ue, i deputati escono – Il video Leggi anche: Polemica sulla presenza (assenza) dell'Umbria al Vinitaly: Tesei (Lega) attacca, l’assessore Meloni replica: “Ricostruzione fantasiosa” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ue: Bonelli in aula 'richiama' Meloni, 'sta chattando, non voglio disturbarla...' - Angelo Bonelli, in aula alla Camera, ha 'ripreso' Giorgia Meloni richiamando l'attenzione della premier nel corso del ... lanuovasardegna.it

Bonelli (Avs): "Meloni è venuta in Aula ad autocelebrarsi, senza parlare dei problemi del Paese" - (Agenzia Vista) "La presidente Meloni è venuta in Parlamento ad autocelebrarsi, senza parlare dei problemi del Paese: dai 3 milioni di famiglie ... stream24.ilsole24ore.com

Nucleare, Bonelli attacca Meloni: «Vuole autonomia energetica, ma l’uranio dove lo trova?». Lupi: «Le rinnovabili non sono gratis» - Sul palco dell’evento di Open “La Scossa”, i due deputati si sono confrontati sul tema del futuro energetico del Paese ... msn.com

BONELLI PROVOCA, MELONI LO DEMOLISCE AULA IN SILENZIO

