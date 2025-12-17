Bonelli attacca Meloni in Aula | Regista del declino dell’Ue è la migliore alleata di Trump e di Putin – Video

Durante un acceso intervento in Aula, Bonelli ha accusato Meloni di essere la causa del declino dell’Unione Europea, definendola alleata di Trump e Putin e criticando il suo rifiuto di riforme fondamentali. L’attacco sottolinea le tensioni tra le diverse visioni sul futuro dell’Europa, evidenziando come alcune posizioni possano indebolire l’unità e la capacità di affrontare le sfide globali.

“È venuta a dirci che lei vuole arrestare il declino dell’Unione europea, vede io invece l’accuso di essere l a regista del declino dell’Unione europea, sa perché, signora presidente? Perché di fatto lei con il suo no alla riforma dell’Ue, contro il veto, è di fatto diventata la migliore alleata da una parte di Putin e dall’altra parte di Trump che non vogliono un’Europa forte, che guardi ai veri problemi, che sappia affrontare la transizione ecologica, la questione sociale, che sappia essere un’Europa vicino ai cittadini, è molto più vicino a Orban che alle vere grandi questioni”. Così il coportavoce di Avs Angelo Bonelli intervenendo in aula alla Camera dopo le comunicazioni della premier Giorgia Meloni sul prossimo Consiglio europeo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

