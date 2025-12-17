Bondi Beach 59 accuse per il killer

L'attentatore di Bondi Beach è stato formalmente accusato di 59 reati, tra cui terrorismo, dopo la recente sparatoria in Australia. La polizia ha comunicato le accuse ufficiali a seguito dei funerali delle vittime, segnando un passo importante nelle indagini sull'attacco avvenuto domenica scorsa.

8.03 E' formalmente accusato di 59 reati l'attentatore di Bondi Beach, tra cui quello di terrorismo. Lo ha riferito la polizia australiana, dopo i funerali delle vittime della sparatoria di domenica scorsa in Australia. Il terrorista Naveed Akram, 24 anni, insieme al padre, abbattuto dalla polizia, ha ucciso 15 persone sulla spiaggia a est di Sydney, durante le celebrazioni per Hannukkah, la festa ebraica delle luci. Akram è rimasto gravemente ferito durante la sua neutralizzazione. Ieri è uscito dal coma. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Attentato alla festa ebraica di Hanukkah a Bondi Beach: «15 vittime». I due killer padre e figlio: il primo ucciso dalle forze dell'ordine

Leggi anche: Attentato alla festa ebraica di Hanukkah a Bondi Beach: «15 vittime», tra loro anche una bambina. I due killer padre e figlio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

NEW footage emerges of fairground ride falling apart

Strage di Bondi Beach a Sydney: 59 accuse per terrorismo e omicidio al killer Naveed Akram - Il 24enne, che ha sparato sulla festa di Hannuka in spiaggia a Sidney domenica insieme al padre poi deceduto, deve rispondere di terrorismo, omicidio e tentato omicidio. msn.com