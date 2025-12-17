Bologna primo allenamento in Arabia per la squadra di Italiano | c’è una buona notizia per il tecnico dei felsinei

Bologna inizia la preparazione in Arabia con ottime notizie per Italiano e i suoi giocatori. Vitik, tornato in gruppo, si sta allenando con entusiasmo e punta a essere disponibile per la prossima sfida contro l’Inter. Un segnale positivo per i rossoblù, pronti a migliorare la propria forma e a mettere in campo tutta la determinazione richiesta per affrontare una delle big del campionato.

Il Bologna va in Arabia, c’è la Supercoppa in palio. Freuler non parte - BOLOGNA – È già in archivio la delusione per la sconfitta contro la Juventus, arrivata stavolta senza beffe ma solo per un avversario più bravo a leggere le pieghe della partita. bologna.repubblica.it

Qui Bologna - Primo allenamento in Arabia Saudita per i rossoblu: Vitik torna in gruppo - Primo allenamento a Riad per i ragazzi di Vincenzo Italiano in vista della semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter. msn.com

Colomba in Arabia

A Bologna il primo Campionato Italiano dedicato alle moto #custom Auto e Moto d’Epoca 2025 ha ospitato per la prima volta l’ Italian Motorcycle Championship , il primo e unico Campionato Italiano di Custom Bike Show. Grande spazio alla personalizzaz - facebook.com facebook

#Bologna È stato condannato in primo grado a 11 anni e sei mesi il 17enne accusato di aver ucciso Fallou Sall, 16 anni. Il giovane era intervenuto a difesa di un amico. Il padre della vittima “Una vergogna”. x.com

