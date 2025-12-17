Bologna primo allenamento in Arabia per la squadra di Italiano | c’è una buona notizia per il tecnico dei felsinei
Bologna inizia la preparazione in Arabia con ottime notizie per Italiano e i suoi giocatori. Vitik, tornato in gruppo, si sta allenando con entusiasmo e punta a essere disponibile per la prossima sfida contro l’Inter. Un segnale positivo per i rossoblù, pronti a migliorare la propria forma e a mettere in campo tutta la determinazione richiesta per affrontare una delle big del campionato.
Bologna, buone notizie per Italiano. Vitik è rientrato in gruppo e si prepara ad essere disponibile per la sfida contro l’Inter. Le ultime Il Bologna ha ufficialmente iniziato la propria avventura in Arabia Saudita, dove nella giornata di oggi ha svolto il primo allenamento in vista dei prossimi impegni stagionali. I rossoblù, partiti nella giornata . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Europa League, la squadra di Italiano fermata dall’Aston Villa. Rimpianto Bologna, non basta un super Skorupski
Bologna in Arabia: il programma in vista della Supercoppa Italiana; Il Bologna a Riad: i rossoblù si giocano la Supercoppa, le foto dell'arrivo in Arabia Saudita della squadra; Il Bologna va in Arabia, c’è la Supercoppa in palio. Freuler non parte; Supercoppa Bologna dove vederla in TV.
Bologna, primo allenamento in Arabia per la squadra di Italiano: c’è una buona notizia per il tecnico dei felsinei - Vitik è rientrato in gruppo e si prepara ad essere disponibile per la sfida contro l’Inter. calcionews24.com
Il Bologna va in Arabia, c’è la Supercoppa in palio. Freuler non parte - BOLOGNA – È già in archivio la delusione per la sconfitta contro la Juventus, arrivata stavolta senza beffe ma solo per un avversario più bravo a leggere le pieghe della partita. bologna.repubblica.it
Qui Bologna - Primo allenamento in Arabia Saudita per i rossoblu: Vitik torna in gruppo - Primo allenamento a Riad per i ragazzi di Vincenzo Italiano in vista della semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter. msn.com
