Il posticipo Bologna-Juventus, disputato domenica, è al centro di discussioni a causa di un possibile errore tecnico che potrebbe aver comportato la ripetizione della partita. Oltre alle polemiche sulla moviola, emergono episodi che potrebbero aver influenzato l’esito del match, mantenendo alta l’attenzione sulla regola 1 e sulle decisioni arbitrali prese durante l’incontro.

© Calciomercato.it - Bologna-Juve a rischio ripetizione per errore tecnico: ecco cosa dice la Regola 1

Il posticipo domenicale di Serie A continua a far discutere. Oltre ai casi di moviola, c’è episodio che poteva portare a rigiocare la partita Sono passati tre giorni da Bologna-Juventus, ma la sfida del ‘Renato Dall’Ara’ continua a far discutere. Sia per gli episodi da moviola, solo in parte presi in considerazione ieri su Open Var, sia per il mistero degli audio che non sono stati fatti ascoltare. Ma c’è anche un altro caso che poteva portare alla ripetizione della gara per errore tecnico. Il gol di Cabal che ha deciso Bologna Juve (foto Ansa) – Calciomercato.it Siamo al minuto 61 del match quando Spalletti decide di fare un doppio cambio – che poi risulterà vincente – mandando in campo Openda e Cabal al posto di David e Cambiaso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Leggi anche: Tudor Juve, il tecnico bianconero è a rischio? Ecco cosa può succedere in caso di sconfitta contro la Lazio di Sarri di domenica: gli scenari

Leggi anche: Adzic elogiato da Tudor alla vigilia di Juve Atalanta: messaggio del tecnico al gioiello montenegrino, ecco cosa ha detto

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Bologna-Juve a rischio ripetizione per errore tecnico: ecco cosa dice la Regola 1 - Oltre ai casi di moviola, c’è episodio che poteva portare a rigiocare la partita Sono passati tre giorni da Bologna- calciomercato.it