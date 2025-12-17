Bologna-Inter Supercoppa venerdì 19 dicembre 2025 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici
Venerdì 19 dicembre 2025 alle 20:00 si sfidano Bologna e Inter nella seconda semifinale della Supercoppa Italiana. Una sfida entusiasmante che deciderà quale delle due squadre avanzerà verso la finalissima contro Napoli o Milan. Ecco tutte le ultime notizie su formazioni, quote e pronostici per vivere al meglio questa emozionante serata di calcio.
La seconda semifinale della 38esima edizione della Supercoppa Italiana è quella che vede opposte Bologna e Inter, che si giocano un posto per disputare l’atto conclusivo del torneo, contro una tra Napoli e Milan. Queste due formazioni non si sono ancora affrontate in campionato e tornano a sfidarsi dopo ben otto mesi dall’ultima volta. Il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Bologna-Cremonese (lunedì 01 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Leggi anche: Benfica-Sporting Lisbona (venerdì 05 dicembre 2025 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. La giornata si apre col derby
Supercoppa a Riad: come stanno Milan, Napoli, Bologna e Inter? - Inter per la finalissima di lunedì prossimo a Riad che vale la Supercoppa Italiana: ecco le ultimissime dalle quattro contendenti ... msn.com
Supercoppa Italiana 2025: Napoli, Milan, Inter e Bologna si sfidano su Mediaset - Il 18 e 19 dicembre 2025, Mediaset trasmetterà in esclusiva la 38ª edizione della Supercoppa Italiana, un evento che vedrà ... dtti.it
Dove vedere in tv Bologna-Inter, Supercoppa Italiana 2025: orario semifinale, programma, streaming - L'Arabia Saudita è pronta ad accogliere le quattro formazioni che andranno a ... oasport.it
#Calhanoglu e #Darmian convocati per la Supercoppa Italiana: il turco, in #BolognaInter, andrà in panchina x.com
Supercoppa Italiana: sold out la semifinale Napoli-Milan, ancora 10mila biglietti in vendita per Bologna-Inter - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.