Bologna-Inter Supercoppa venerdì 19 dicembre 2025 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Venerdì 19 dicembre 2025 alle 20:00 si sfidano Bologna e Inter nella seconda semifinale della Supercoppa Italiana. Una sfida entusiasmante che deciderà quale delle due squadre avanzerà verso la finalissima contro Napoli o Milan. Ecco tutte le ultime notizie su formazioni, quote e pronostici per vivere al meglio questa emozionante serata di calcio.

La seconda semifinale della 38esima edizione della Supercoppa Italiana è quella che vede opposte Bologna e Inter, che si giocano un posto per disputare l’atto conclusivo del torneo, contro una tra Napoli e Milan. Queste due formazioni non si sono ancora affrontate in campionato e tornano a sfidarsi dopo ben otto mesi dall’ultima volta. Il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

