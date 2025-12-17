Bologna-Inter probabili formazioni | Bisseck dal 1? Luis Henrique confermato

In vista della sfida tra Bologna e Inter, le probabili formazioni vedono Bisseck in dubbio dal primo minuto e Luis Henrique confermato. Con una stagione densa di impegni, i nerazzurri si preparano a scendere in campo alle ore 20:00 del 19 dicembre, pronti a dare il massimo in un incontro cruciale per il prosieguo del campionato.

In ujna stagione ricca di impegni, l’Inter si prepara ad affrontare un nuovo match a partire dalle ore 20:00 del 19 dicembre. Questa volta, però, l’occasione è quella della semifinale di Supercoppa Italiana, da giocare contro il Bologna di Vincenzo Italiano e vincitrice della Coppa Italia dello scorso anno. Nella cornice dell’Al-Awwal Park, i nerazzurri dovranno dimostrarsi superiori per poter affrontare in finale la vincente della sfida tra Napoli e Milan. L ‘Inter di Chivu arriva da una vittoria in casa del Genoa, ma ora saranno altri rossoblù a dare filo da torcere a Lautaro e compagni. Per questa sfida, il tecnico rumeno dovrà tenere in considerazione i problemi fisici di Acerbi e Calhanoglu che, nonostante siano tornati in gruppo, non verranno rischiati sul campo da gioco. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

