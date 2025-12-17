Bologna Inter precedenti e numeri | la Supercoppa passa anche dalla storia

Bologna Inter si avvicina alle semifinali di Supercoppa Italiana, un match carico di storia e emozioni. Prima di scendere in campo, ecco un’analisi dei precedenti e dei numeri che hanno segnato le sfide tra le due squadre, offrendo un quadro completo per prepararsi al grande appuntamento. Un’occasione imperdibile per rivivere i momenti più significativi e scoprire tutto ciò che potrebbe influenzare il risultato.

Inter News 24 Bologna Inter, tutto pronto per le semifinali di Supercoppa Italiana! Tutti i dati sui precedenti e il bilancio completo. La semifinale di Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter non è solo una sfida da dentro o fuori, ma anche un confronto che affonda le radici in una lunga storia di incroci. Le due squadre si sono affrontate 182 volte tra tutte le competizioni ufficiali, dando vita a uno dei duelli più longevi del calcio italiano. Il bilancio complessivo sorride ai nerazzurri, avanti con 90 vittorie, contro i 52 successi degli emiliani. A completare il quadro ci sono 40 pareggi, a conferma di un confronto spesso combattuto e non privo di equilibrio in diverse fasi storiche. 🔗 Leggi su Internews24.com

