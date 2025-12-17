Bologna Inter i rossoblù di Italiano si preparano alla semifinale di Supercoppa Italiana | prima seduta in Arabia

Bologna Inter si avvicinano alla semifinale di Supercoppa Italiana con grande entusiasmo. I rossoblù di Italiano hanno svolto la loro prima seduta di allenamento in Arabia Saudita, segnando l’inizio della fase decisiva della competizione. I tifosi attendono con trepidazione questa importante sfida, mentre la squadra si concentra per dare il massimo e conquistare un risultato di prestigio.

© Internews24.com - Bologna Inter, i rossoblù di Italiano si preparano alla semifinale di Supercoppa Italiana: prima seduta in Arabia Inter News 24 Bologna Inter, i rossoblù di Italiano si preparano alla semifinale di Supercoppa Italiana: prima seduta d'allenamento in Arabia Saudita. La marcia di avvicinamento alla semifinale di Supercoppa Italiana è ufficialmente iniziata. Sotto il sole di Riad, il Bologna ha svolto la prima seduta di allenamento presso le strutture dell'Al Nassr Club, quartier generale scelto per preparare la delicata sfida contro l' Inter. Il tecnico Vincenzo Italiano, alla guida di una formazione ambiziosa e propositiva, ha diretto una sessione iniziata con l'attivazione atletica e proseguita con esercitazioni tecnico-tattiche, concludendo con la classica partitella a campo ridotto.

