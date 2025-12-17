Bologna cosa sono le enormi rocce gonfiabili di piazza Maggiore e perché se ne parla

Lunedì mattina, il cuore di Bologna è stato teatro di una sorpresa inattesa: gigantesche rocce gonfiabili sono apparse sul Crescentone di piazza Maggiore, catturando l’attenzione di residenti e visitatori. Un’installazione insolita che ha subito suscitato curiosità e domande, trasformando momentaneamente il centro storico in un palcoscenico di mistero e stupore. Ma cosa rappresentano queste imponenti sculture e perché sono diventate il tema del giorno?

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, cosa sono le enormi rocce (gonfiabili) di piazza Maggiore e perché se ne parla Bologna, 17 dicembre 2025 – Sono comparse lunedì mattina, sul Crescentone d i piazza Maggiore, tra lo stupore di chi passeggiava nel quadrilatero del centro storico bolognese. Si sono materializzate quasi dal nulla, le due (delle diciannove che comporranno l’opera installativa, che da domenica prenderà vita) enormi rocce gonfiabili che, per la loro altezza, si impongono sulla Basilica di San Petronio, quasi a volerla salutare. I megaliti che fanno impazzire i social. E tutti, da subito, si sono chiesti cosa fossero quei giganteschi megaliti atterrati in piazza, scattando e postando selfie e foto che hanno fatto letteralmente impazzire i social. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Rocce giganti luminose in mezzo a Piazza Maggiore a Bologna: stupore dei cittadini e scatta qualche protesta. Ecco cosa sono (c’entra l’arte) – IL VIDEO Leggi anche: Cosa sono quelle "cose" in piazza Maggiore | VIDEO La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Cosa sono quelle cose in piazza Maggiore | VIDEO; FOTO | Il sassone che non ti aspetti.. ecco cosa c’è in piazza Maggiore a Bologna; Rocce giganti in piazza Maggiore, arrivano i primi megaliti: saranno illuminati come le Dolomiti; Rocce giganti colorate illuminano Piazza Maggiore: ecco l'installazione Iwagumi a Bologna. Qual è il significato degli enormi massi a Bologna, l’opera IWAGUMI – Dismisura divide l’opinione pubblica - Diciannove rocce monumentali trasformano Piazza Maggiore in un paesaggio inatteso tra arte contemporanea e spazio storico ... fanpage.it

Rocce giganti luminose in mezzo a Piazza Maggiore a Bologna: stupore dei cittadini e scatta qualche protesta. Ecco cosa sono (c’entra l’arte) – IL VIDEO - 19 sassi gonfiabili alti fino a 14 metri trasformano il cuore di Bologna in un'opera d'arte ispirata alla tradizione giapponese ... ilfattoquotidiano.it

Cosa sono quelle "cose" in piazza Maggiore | VIDEO - Nei giorni scorsi sul Crescentone di piazza Maggiore sono comparsi due oggetti gonfiabili enormi che ricordano due massi giganti. bolognatoday.it

Ho trovato questa immagine in rete, mi sembra affascinante ma cosa sonodue enormi pietroni scolpiti proiezioni di luce e dove a Bologna - facebook.com facebook

A #Bologna sono arrivati dei sassoni giganti in piazza Maggiore: fanno parte di un'installazione che si chiama 'Iwagumi-Dismisura'. Ecco cosa sono e quanti ne arriveranno. x.com

