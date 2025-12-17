Bologna cosa sono le enormi rocce gonfiabili di piazza Maggiore e perché se ne parla

Lunedì mattina, il cuore di Bologna è stato teatro di una sorpresa inattesa: gigantesche rocce gonfiabili sono apparse sul Crescentone di piazza Maggiore, catturando l’attenzione di residenti e visitatori. Un’installazione insolita che ha subito suscitato curiosità e domande, trasformando momentaneamente il centro storico in un palcoscenico di mistero e stupore. Ma cosa rappresentano queste imponenti sculture e perché sono diventate il tema del giorno?

Bologna, 17 dicembre 2025 – Sono comparse lunedì mattina, sul Crescentone d i piazza Maggiore, tra lo stupore di chi passeggiava nel quadrilatero del centro storico bolognese. Si sono materializzate quasi dal nulla, le due (delle diciannove che comporranno l’opera installativa, che da domenica prenderà vita) enormi rocce gonfiabili che, per la loro altezza, si impongono sulla Basilica di San Petronio, quasi a volerla salutare. I megaliti che fanno impazzire i social. E tutti, da subito, si sono chiesti cosa fossero quei giganteschi megaliti atterrati in piazza, scattando e postando selfie e foto che hanno fatto letteralmente impazzire i social. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

