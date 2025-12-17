Bolliti vivi tra sofferenze atroci li uccidiamo in un modo terribile | la rabbia di Licia Colò e l’appello per salvare aragoste e crostacei

Licia Colò si schiera contro il trattamento dei crostacei durante le festività natalizie, denunciando le sofferenze causate dalla bollitura viva e sostenendo la campagna “Dalla parte dei crostacei” promossa da associazioni animaliste. La sua presa di posizione invita a riflettere sulle pratiche di uccisione di aragoste e altri crostacei, sollevando un importante dibattito etico.

“Non devono essere bolliti vivi tra sofferenze atroci”. È con questa presa di posizione netta che Licia Colò interviene nel dibattito sul trattamento dei crostacei, rilanciando in pieno periodo natalizio la campagna “ Dalla parte dei crostacei ”, promossa da una coalizione di associazioni animaliste guidata da Animal Law Italia. Il contesto è quello delle festività, quando riviste e programmi di cucina moltiplicano ricette a base di aragoste, astici, granchi, scampi e gamberi, soprattutto per la cena della vigilia. Nelle pescherie, però, questi animali vengono spesso esposti ancora vivi, con le chele legate e adagiati su letti di ghiaccio granulato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

