Bocciati i comitati del no | la produzione geotermica è salva fino al 2046

La produzione geotermica in Toscana si assicura un futuro stabile fino al 2046, dopo il definitivo verdetto del Tar che ha respinto i ricorsi delle associazioni ambientaliste. Una decisione che rafforza il settore energetico regionale, confermando l’importanza della geotermia come risorsa sostenibile e strategica per il territorio.

FIRENZE – La giustizia amministrativa ha messo un punto fermo sul futuro energetico della regione. Il Tar della Toscana ha bocciato i ricorsi presentati dalle associazioni ambientaliste. Nel mirino c’era il rinnovo delle concessioni minerarie per lo sfruttamento della geotermia. I giudici hanno dato ragione alla linea istituzionale. La sentenza valida, di fatto, il patto strategico siglato tra la Regione e il gestore Enel Green Power. Le concessioni, che sarebbero scadute il 31 dicembre 2026, sono state prorogate fino al 2046. Non è solo una questione di date, ma di economia reale. L’estensione temporale è la garanzia per sbloccare nuovi investimenti per circa 3 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

