Blu Basket coach Ramagli | Vogliamo costruire un’identità è fondamentale per radicarsi sul territorio bergamasco
Da novembre, con l’arrivo di coach Ramagli, la Blu Basket Bergamo ha intrapreso un nuovo percorso, ottenendo importanti vittorie e riequilibrando il bilancio stagionale. L’obiettivo è costruire un’identità solida per radicarsi sul territorio bergamasco e consolidare i risultati.
Quattro vittorie, tre sconfitte. Dall’arrivo di Alessandro Ramagli in panchina all’inizio del mese di novembre, la Blu Basket Bergamo ha iniziato un nuovo percorso che l’ha portata a dare una decisa accelerata nelle ultime due gare, nelle quali sono arrivate vittorie fondamentali contro la Fortitudo Bologna e la capolista Brindisi, riportando il bilancio stagionale in parità: 8 vittorie e altrettante sconfitte. Successi che, visti a posteriori, potrebbero segnare delle vere svolte per una stagione. Dal canto suo, coach Ramagli, che in curriculum ha quattro promozioni dall’A2 all’A1 con altrettante squadre diverse (Biella, Pesaro Virtus Bologna, Verona), predilige un ragionamento più ampio, che non dipende strettamente dai risultati del campo, ma sulla costruzione di una nuova identità. Bergamonews.it
Coach Ramagli dopo la sconfitta di Cento
