Bloccato lo sfratto a una madre e due figlie a pochi giorni dal Natale

Un picchetto antisfratto organizzato da Asia-Usb ha impedito lo sfratto di una madre e delle sue due figlie, a pochi giorni dal Natale. L’azione ha portato al rinvio del provvedimento, evidenziando l’impegno delle associazioni nel tutelare le famiglie in difficoltà e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crisi abitativa.

Madre con minori a rischio sfratto in via Dino Col, Asia-Usb ottiene un rinvio ad aprile - Usb ha impedito l’esecuzione dello sfratto ai danni di una mamma con due figlie minorenni, ottenendo il rinvio del ... ilsecoloxix.it

Lombardia Live 24. . LA VOCE PAVESE - PAVIA, SFRATTI IN AUMENTO E MERCATO BLOCCATO A Pavia l’emergenza abitativa resta un tema aperto e sempre più urgente. Da gennaio a oggi il Tribunale ha registrato 283 convalide di sfratto, un numero che - facebook.com facebook

