Bloccato lo sfratto a una madre e due figlie a pochi giorni dal Natale
Un picchetto antisfratto organizzato da Asia-Usb ha impedito lo sfratto di una madre e delle sue due figlie, a pochi giorni dal Natale. L’azione ha portato al rinvio del provvedimento, evidenziando l’impegno delle associazioni nel tutelare le famiglie in difficoltà e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crisi abitativa.
Questa mattina il picchetto antisfratto organizzato da Asia-Usb ha impedito l’esecuzione dello sfratto nei confronti di una madre con due figlie, ottenendo il rinvio del provvedimento. Secondo il sindacato, si tratta di un risultato significativo, frutto della solidarietà attiva e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
