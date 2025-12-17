Blitz in casa Bizzarri-Travagli solidarietà dal mondo politico e imprenditoriale della città
Un'azione violenta scuote la comunità locale: un blitz in casa Bizzarri-Travagli, caratterizzato da un gesto vile e un sequestro che coinvolge una giovane ragazza. La rapina ai danni dell’assessora Angela Travagli e del marito Riccardo Bizzarri ha suscitato condanna e solidarietà da parte di politici e imprenditori, evidenziando la gravità di un episodio che mette in discussione la sicurezza e i valori della città.
Un atto violento, condito da un gesto vile come il sequestro di una giovane ragazza. La rapina a casa dell'assessora Angela Travagli e del marito Riccardo Bizzarri (con vittima in prima persona la figlia 25enne) ha portato alla condanna della società. E a diversi messaggi di vicinanza alla. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
