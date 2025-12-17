Un blitz dei carabinieri all’outlet di Valmontone ha portato all'arresto di quattro persone, sospettate di aver commesso un furto aggravato in concorso. Durante l’intervento, sono state recuperate scarpe firmate dal valore di circa 750 euro. L’operazione si inserisce in un’attività di contrasto ai reati predatori nella zona.

© Romadailynews.it - Blitz all’outlet di Valmontone: rubano scarpe firmate per 750 euro, quattro arresti

VALMONTONE – Blitz dei carabinieri all’interno dell’outlet di Valmontone, dove quattro persone sono state arrestate con l’accusa di furto aggravato in concorso. Si tratta di due coppie di cittadini peruviani, di età compresa tra i 35 e i 61 anni, sorpresi mentre tentavano di portare via scarpe di marca per un valore complessivo di circa 750 euro. L’operazione è scattata nell’ambito di un servizio mirato di prevenzione e contrasto ai reati predatori, condotto dai militari delle stazioni di Valmontone e Segni, con il supporto del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Colleferro e del personale della vigilanza privata del centro commerciale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

