Le parole di Marchetti svelano un retroscena difficile, tra umiliazioni e decisioni inaspettate. Un episodio che mette in luce le criticità di una gestione discutibile e le sfide di un percorso professionale segnato da scelte contrastanti. Una testimonianza che invita a riflettere sulle dinamiche interne del calcio e sulla pressione esercitata sui giocatori.

© Ilfattoquotidiano.it - “Blessin lo umiliava in continuazione. Pandev è andato via prima di mettergli le mani addosso”: il racconto di Marchetti

“Dovevo andare a Napoli al posto di Meret. Invece vado al Genoa e non gioco mai. Una gestione ridicola da parte di personaggi rivedibili”. A parlare è Federico Marchetti, ex portiere di Lazio e Cagliari tra le tante, che tra il 2018 e il 2022 ha giocato con il Genoa. E il “ personaggio rivedibile ” di cui parla Marchetti è Alexander Blessin, ex allenatore del club rossoblu nel 202223 che il portiere aveva attaccato già pubblicamente dopo il suo esonero. “Quello che penso lo avete già letto su Instagram. È il peggior allenatore mai visto. Ci trattava di m. e ci umiliava in continuazione, anche singolarmente”, accusa Marchetti nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

