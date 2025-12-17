Bisseck Inter che upgrade con Chivu! Da comparsa a jolly difensivo | ora l’obiettivo del tedesco è ambizioso

Bisseck Inter sta vivendo una svolta significativa, grazie all’intervento di Chivu. Dal ruolo di comparsa, il giovane difensore si sta trasformando in un jolly versatile, pronto a ricoprire più ruoli con sicurezza. Con questa evoluzione, l’obiettivo di Bisseck si fa sempre più ambizioso, puntando a consolidare il suo spazio in squadra e dimostrando di avere tutte le qualità per emergere in un reparto difensivo competitivo.

© Internews24.com - Bisseck Inter, che upgrade con Chivu! Da comparsa a jolly difensivo: ora l'obiettivo del tedesco è ambizioso Inter News 24 , ecco quale. Il gol che ha sbloccato la difficile trasferta contro il Genoa ha rappresentato molto più di una semplice marcatura per Yann Bisseck. Per il possente difensore tedesco, quella rete ha sancito la definitiva chiusura di un cerchio aperto proprio a Marassi nella passata stagione, quando un suo ingenuo fallo di mano costò un rigore nei minuti finali. Oggi, quel ricordo amaro è stato cancellato dalla maturità di un giocatore che, attraverso il duro lavoro quotidiano e la comprensione dei propri errori, si sta ritagliando un ruolo da protagonista assoluto nello scacchiere tattico dell' Inter.

Inter, nuove risorse nel momento del bisogno: Zielinski e Bisseck rigenerati dalla cura Chivu - È il caso di Piotr Zielinski e di Yann Bisseck, protagonisti nelle ultime gare giocate dall’Inter dop ... msn.com

Genoa Inter, Chivu nel post partita: «Abbiamo fatto una buona prestazione. L’importante erano i tre punti. Bisseck a destra? Vi spiego questa scelta» - Genoa Inter, le dichiarazioni di Chivu ai microfoni di Sky Sport nel post partita del tecnico nerazzurro. calcionews24.com

BISSECK LAUTARO, Chivu non sbaglia Genoa-Inter 1-2 Serie A Enilive DAZN Highlights

Genoa-Inter 29/12/2023: Bisseck spinge con due mani il giocatore del Genoa, non viene fischiato nessun fallo e in quell'azione l'Inter segna A Loftus-Cheek domenica è stato fischiato fallo e gol annullato a Pulisic poco dopo Secondo voi, qual è la differen - facebook.com facebook

Dal gol di #Yildiz al giallo di #Bisseck: in casa Inter è tornato il fallo tattico. Teste più libere, #Bastoni ne è l'esempio x.com

