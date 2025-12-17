Il biochar rappresenta un ritorno alle tecniche agricole tradizionali, rivisitate con innovazione. Questo materiale, ottenuto da residui agricoli tramite combustione controllata, favorisce la cattura del carbonio e arricchisce il suolo. Leggero, poroso e ricco di proprietà benefiche, il biochar contribuisce a migliorare la fertilità, conservare l’acqua e ridurre le emissioni di gas serra, promuovendo un’agricoltura più sostenibile.

© It.insideover.com - Biochar, l’antico metodo agricolo che ricicla i rifiuti organici e cattura il carbonio

Il biochar è un materiale organico di origine vegetale ottenuto dalla combustione controllata di residui agricoli ad alte temperature e con poco ossigeno: questo processo permette di intrappolare il carbonio e produrre una sostanza leggera, cava e porosa, capace di trattenere acqua, fertilizzanti e nutrienti nel suolo, migliorandone la qualità e la fertilità. Nella sua fattoria di Luebbering, nel Missouri, Nick Cuchetti – agricoltore e segretario del consiglio di amministrazione della Missouri Organic Association – lo produce e utilizza per arricchire i letti di terra destinati alle verdure che vende al mercato agricolo locale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Cos'è il biochar, la “terra nera” che può salvare l'agricoltura - Il biochar è la reinterpretazione “sintetica” di quel materiale carbonioso che le popolazioni amazzoniche impiegavano per rendere fertile il suolo della foresta, generalmente troppo acido e inadatto ... wired.it