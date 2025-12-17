Bimbo in visita al museo fa cadere e distrugge una corona d’oro da 300 mila euro – Il video

Durante una visita a un museo di Pechino, un bambino ha accidentalmente fatto cadere e danneggiato una preziosa corona nuziale in oro massiccio, valutata circa 300 mila euro. L'incidente, catturato in un video virale, ha attirato l'attenzione su quanto possa essere fragile la bellezza e il patrimonio storico, anche in situazioni di apertura gratuita al pubblico.

Durante una mostra gratuita a Pechino, un bambino ha accidentalmente fatto cadere una corona nuziale in oro massiccio del valore di circa 300 mila euro, provocandone la rottura. L'opera, un pezzo unico artigianale e non destinato alla vendita, era esposta all'interno dello spazio espositivo. Era stata progettata e realizzata dal marito dell'organizzatrice della mostra, Zhang Kaiyi, che ha successivamente diffuso il video dell'accaduto online. L'obiettivo, ha spiegato, non era quello di accusare la famiglia del bambino, bensì di chiedere consigli agli esperti sulla corretta valutazione del danno e, allo stesso tempo, sensibilizzare il pubblico sull'importanza di non toccare le opere esposte.

