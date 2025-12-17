Bimbi malati nei giorni di Natale in Toscana c’è il teleconsulto con l’ospedale | come funziona il servizio

In Toscana arriva un nuovo servizio di teleconsulto e guardie mediche pediatriche, pensato per garantire assistenza tempestiva ai bambini malati durante le festività natalizie. Questa iniziativa mira a migliorare l’assistenza sanitaria e a ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso, soprattutto nei fine settimana e nei giorni festivi, quando i genitori trovano più difficile consultare il pediatra di fiducia. Un passo importante per tutelare la salute dei più piccoli in momenti critici.

Firenze, 17 dicembre 2025 – Arrivano i teleconsulti e le guardie mediche pediatriche e l'obiettivo è doppio: offrire una migliore assistenza, ma anche evitare accessi impropri al pronto soccorso che sono statisticamente più rilevanti il sabato, la domenica e nei giorni festivi o prefestivi, quando capita ugualmente che bambine e bambini si ammalino ma il proprio pediatra non è in servizio e dunque non raggiungibile. Come funziona il teleconsulto. La novità - una sperimentazione - sarà operativa dall'imminente vigilia di Natale.

