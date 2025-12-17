billie eilish in arrivo un film diretto insieme a james cameron

Preparati a vivere un’esperienza unica con il nuovo film di Billie Eilish, diretto insieme a James Cameron. Registrato durante il suo tour mondiale,

credit Henry Hwu MILANO – Registrato durante il suo tour mondiale, BILLIE EILISH – HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR (LIVE IN 3D) è un’esperienza musicale e cinematografica completamente nuova e immersiva, che porta sul grande schermo una delle artiste più acclamate e influenti della sua generazione. Girato e presentato in 3D, il film è diretto dai premi Oscar James Cameron e Billie Eilish e arriverà nelle sale il 19 marzo 2026. L’ultimo album di Billie Eilish, “HIT ME HARD AND SOFT”, è stato un grande successo, ha raggiunto la certificazione Platino in Italia e ha generato hit del calibro di “LUNCH”, “BIRDS OF A FEATHER” (Platino) e “WILDFLOWER”, tutt’ora ai vertici delle classifiche mondiali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

