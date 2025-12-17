Bilancio 2026 in Liguria scatta la maratona | Pil regionale in crescita Pnrr l’86% è da finire

Il bilancio 2026 della Liguria si apre con una maratona di discussioni e decisioni, evidenziando un Pil regionale in crescita e un avanzamento del PNRR, con l’86% ancora da completare. La maggioranza sottolinea gli investimenti in sanità come segnali di ripresa, mentre il centrosinistra critica la mancata attenzione a poveri, giovani e anziani.

Il consiglio regionale alla prova del bilancio, tre giorni di discussione in aula - Si parte oggi e si finisce giovedì 18 dicembre, dalla mattina alla sera con un’ora di pausa pranzo, e con un’ultima seduta a oltranza ... primocanale.it

#ConsiglioRegionaleLiguria #RegioneLiguria Sessione di Bilancio. Nadefr, legge di Stabilità e disposizioni Collegate, Bilancio previsione Regione. Relazioni di minoranza. Interviene #StefanoGiordano (Movimento 5Stelle) regione.liguria.it/homepage-consi x.com

Momenti magici durante l’analisi del bilancio regionale. Tra numeri, tabelle e responsabilità, c’è sempre spazio per un po’ di umanità. Il cane di Giulio, componente della Squadra consiliare del MoVimento 5 Stelle Liguria , non poteva che essere un cane mera - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.