Bilancio 2026 in Liguria scatta la maratona | Pil regionale in crescita Pnrr l’86% è da finire

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bilancio 2026 della Liguria si apre con una maratona di discussioni e decisioni, evidenziando un Pil regionale in crescita e un avanzamento del PNRR, con l’86% ancora da completare. La maggioranza sottolinea gli investimenti in sanità come segnali di ripresa, mentre il centrosinistra critica la mancata attenzione a poveri, giovani e anziani.

bilancio 2026 in liguria scatta la maratona pil regionale in crescita pnrr l821786 232 da finire

© Ilsecoloxix.it - Bilancio 2026 in Liguria, scatta la maratona: “Pil regionale in crescita. Pnrr, l’86% è da finire”

La maggioranza: “Investimenti in sanità, segnale forte”. Il centrosinistra: “Dimenticati poveri, giovani e anziani”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

Leggi anche: Comunicato Stampa: Approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-28 del Consiglio regionale del Veneto

Leggi anche: Legge di Bilancio 2026: Istat prevede crescita moderata e inflazione in calo, ma restano criticità su lavoro e produttività

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

FOCUS TG 05122021 1205

Video FOCUS TG 05122021 1205

bilancio 2026 liguria scattaBilancio 2026 in Liguria, scatta la maratona: “Pil regionale in crescita. Pnrr, l’86% è da finire” - Il centrosinistra: “Dimenticati poveri, giovani e anziani” ... ilsecoloxix.it

bilancio 2026 liguria scattaIl consiglio regionale alla prova del bilancio, tre giorni di discussione in aula - Si parte oggi e si finisce giovedì 18 dicembre, dalla mattina alla sera con un’ora di pausa pranzo, e con un’ultima seduta a oltranza ... primocanale.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.