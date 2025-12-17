Biglietti Mondiale 2026 la FIFA corre ai ripari dopo le proteste | annunciata la nuova Tribuna per i Supporter! Cifre popolari per assistere alle partite ma i posti sono limitati

Dopo le proteste dei tifosi riguardo ai costi dei biglietti per il Mondiale 2026, la FIFA ha annunciato l'introduzione della nuova “Tribuna per i Supporter”, con prezzi più accessibili e posti limitati. Un tentativo di rispondere alle richieste dei fan e di rendere l'evento più inclusivo.

© Calcionews24.com - Biglietti Mondiale 2026, la FIFA corre ai ripari dopo le proteste: annunciata la nuova “Tribuna per i Supporter”! Cifre popolari per assistere alle partite, ma i posti sono limitati

Biglietti Mondiale 2026, la FIFA corre ai ripari dopo le proteste dei tifosi: annunciata la nuova “Tribuna per i Supporter”! Costi ridotti, ma posti limitati La FIFA prova ad abbassare la tensione dopo la protesta dei tifosi contro i prezzi giudicati proibitivi dei biglietti per la Coppa del Mondo 2026. Dopo le prese di posizione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

World Cup 2026 Ticket Prices Are Crazy 10x More Expensive Than Qatar 2022

biglietti mondiale 2026 fifaMondiale 2026, la Fifa taglia i prezzi dei biglietti dopo la protesta dei tifosi - Verso il Mondiale in Stati Uniti, Canada e Messimo, la Fifa ha deciso di cedere: sono stati abbassati i prezzi dei biglietti per assistere ai prossimi Mondiali del 2026. tuttojuve.com

biglietti mondiale 2026 fifaLa FIFA vara la "Tribuna per i Supporter": pochi biglietti del Mondiale venduti a cifre popolari - La FIFA sta cercando di calmare la "rivolta" dei tifosi contro i prezzi esorbitanti dei biglietti per la Coppa del Mondo 2026. tuttomercatoweb.com

