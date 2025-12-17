Big Soul Mama Jazz Combo e Angel Choir in concerto a Cisterna nel week end dedicato al Natale

Nel weekend dal 19 al 21 dicembre, Cisterna si anima con un ricco programma natalizio: concerti, visite guidate, la casa di Babbo Natale e tante iniziative per grandi e piccini. Big Soul Mama, Jazz Combo e Angel Choir porteranno melodie festive, mentre luminarie, raduni e momenti di solidarietà creeranno l’atmosfera magica del Natale in città. Un’occasione speciale per vivere lo spirito natalizio in compagnia e allegria.

Sono tanti gli appuntamenti in programma a Cisterna nel fine settimana dal 19 al 21 dicembre: dai concerti alle visite guidate al Presepe nelle Grotte, passando per la casa di Babbo Natale, i raduni delle Vespe a tema natalizio e ancora animazione per i più piccini, luci e luminarie, solidarietà. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Zucchero a Umbria Jazz con un’Overdose d’Amore. Il concerto all’Arena Santa Giuliana sabato 11 luglio Leggi anche: Musica jazz a San Maurizio con il concerto dei Red Wine La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Big Soul Mama dal vivo al Latina Jazz Contest - Venerdì 13 dicembre, alle ore 21,15 a Latina, presso l'Auditorium del Circolo Cittadino, in scena una realtà straordinaria del territorio. ilmessaggero.it funky mama soul beats #natalecisternese BIG SOUL MAMA GOSPEL CHOIR Sabato 20 dicembre ore 19:00 - Giardino di Piazza XIX Marzo. In attività dalla metà degli anni '90, i Big Soul Mama sono una delle realtà migliori, nella cultura musicale gospel, del panorama musicale it - facebook.com facebook Domenica #23novembre a #SOUL madre Maria Francesca Righi, badessa del Monastero cistercense di Nostra Signora di Valserena. Con @Monicamondo alle 21.05 su @TV2000it e in radio lunedì #24novembre alle 21 su @inblu2000it . Potete vederla sem x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.