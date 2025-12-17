Biathlon in IBU Cup a Lenzerheide Italia in top ten nella staffetta single mixed
Nell'IBU Cup di Lenzerheide, l’Italia si distingue nella staffetta single mixed, conquistando un piazzamento tra i primi dieci. Marco Barale e Linda Zingerle dimostrano talento e determinazione, portando la squadra italiana in top ten in una gara emozionante valida per la stagione 2025-2026 di biathlon. Un risultato che conferma il crescente livello del biathlon italiano a livello internazionale.
L’Italia chiude in top ten la staffetta single mixed andata in scena a Lenzerheide, in Svizzera, valida per l’IBU Cup 2025-2026 di biathlon: Marco Barale e Linda Zingerle si classificano noni nella prova vinta dalla Francia davanti alla Finlandia ed all’Austria. Successo della Francia di Antonin Guigonnat e Gilonne Guigonnat, che utilizzano sei ricariche e vincono con il crono di 36:06.0, andando a precedere la Finlandia di Jaakko Ranta ed Erika Janka, i quali ricaricano sette colpi e chiudono alla piazza d’onore con un ritardo di 31.4. Sale sul gradino più basso del podio l’ Austria di Lukas Haslinger e Tamara Steiner, terzi con nove colpi ricaricati ed un gap di 46. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dodici azzurri per Lenzerheide, terzo atto stagionale di Ibu Cup: prove miste, sprint e mass start a partire da mercoledì; Biathlon, Carrara e Bionaz relegati in IBU Cup. I convocati dell’Italia per la tappa di Lenzerheide; Biathlon - Annunciati anche i convocati della Norvegia per la tappa di IBU Cup di Lenzerheide; Squadra azzurra di livello per la 3^ tappa di IBU Cup, mercoledì si comincia a Lenzerheide con Carrara, Bionaz, Cappellari....
RELAIS MIXTE SIMPLE IBU Cup BIATHLON Lenzerheide en Suisse Mercredi 17 décembre 2025 13H55
Il direttore tecnico Klaus Höllrigl ha convocato 12 atleti per la tappa elvetica valida per l' Ibu Cup di Lenzerheide https://biathlonazzurro.it/ibu-cup-lenzerheide-dodici-gli-azzurri-convocati-per-la-tappa-svizzera/ #biathlon #biathlonazzurro - facebook.com facebook
