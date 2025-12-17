biathlon in ibu cup a lenzerheide italia in top ten nella staffetta single mixed

Nell'IBU Cup di Lenzerheide, l’Italia si distingue nella staffetta single mixed, conquistando un piazzamento tra i primi dieci. Marco Barale e Linda Zingerle dimostrano talento e determinazione, portando la squadra italiana in top ten in una gara emozionante valida per la stagione 2025-2026 di biathlon. Un risultato che conferma il crescente livello del biathlon italiano a livello internazionale.

L’Italia chiude in top ten la staffetta single mixed andata in scena a Lenzerheide, in Svizzera, valida per l’IBU Cup 2025-2026 di biathlon: Marco Barale e Linda Zingerle si classificano noni nella prova vinta dalla Francia davanti alla Finlandia ed all’Austria. Successo della Francia di Antonin Guigonnat e Gilonne Guigonnat, che utilizzano sei ricariche e vincono con il crono di 36:06.0, andando a precedere la Finlandia di Jaakko Ranta ed Erika Janka, i quali ricaricano sette colpi e chiudono alla piazza d’onore con un ritardo di 31.4. Sale sul gradino più basso del podio l’ Austria di Lukas Haslinger e Tamara Steiner, terzi con nove colpi ricaricati ed un gap di 46. 🔗 Leggi su Oasport.it

