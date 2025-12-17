Biathlon al femminile vige l’anarchia Emergerà un’autorità a Le Grand Bornand?

All'inizio della stagione 2025-26 di biathlon femminile, cinque diverse atlete hanno vinto le prime cinque gare disputate a Le Grand Bornand, evidenziando una situazione di grande incertezza e mancanza di un'egemonia chiara. Questo scenario solleva domande sulla possibile emergere di un'autorità nel circuito femminile di biathlon.

Cinque vincitrici differenti in altrettante gare disputate all’inizio della stagione 2025-26. È questo il dato più interessante legato alle due tappe iniziali della Coppa del Mondo femminile di biathlon. Le affermazioni sono state appannaggio di Dorothea Wierer, Suvi Minkkinen, Lisa Theresa Hauser, Lou Jeanmonnot e Lisa Vittozzi, citate in rigoroso ordine alfabetico. Tuttavia, le prime due posizioni della classifica generale, sono occupate da donne che non si sono ancora imposte! Il pettorale giallo è difatti indossato da Anna Magnusson (quattro podi e mai fuori dalle prime nove), mentre la rivale più vicina è la giovane Maren Kirkeeide (sempre in top-twelve). 🔗 Leggi su Oasport.it

