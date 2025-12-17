Biasin spiazza tutti | L’Inter prenderà un esterno ma non uno dei nomi già citati

In seguito all’infortunio di Denzel Dumfries, l’Inter si prepara a rinforzare il reparto esterni. Tuttavia, secondo Biasin, la scelta del nuovo acquisto sarà diversa dai nomi finora ipotizzati, sorprendendo gli appassionati e i tifosi della squadra nerazzurra.

Biasin. L’infortunio di Denzel Dumfries si è rivelato più serio del previsto: l’esterno olandese è stato operato alla caviglia e dovrà rimanere ai box almeno fino a marzo. Questo stop prolungato costringe l’ Inter a valutare attentamente le strategie per la fascia destra, considerando l’importanza del giocatore per il progetto tecnico di Cristian Chivu. Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, ha analizzato la situazione e le possibili mosse del club nerazzurro: “ Dumfries rientrerà a marzo inoltrato e lascia l’Inter col dubbio su cosa fare: intervenire sul mercato di gennaio o arrangiarsi con quel che c’è in rosa? “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Colpo ‘alla Mbappe’, Marotta spiazza tutti prima di Inter-Slavia Praga

Leggi anche: Bisseck via dall’Inter? Piovono conferme dalla Germania: la mossa dei nerazzurri spiazza tutti!

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Sabato 20 Dicembre faremo la Ferrata Pietro Biasini (Sench di Dalò) è un itinerario attrezzato storico e molto caratteristico della Valchiavenna, che risale il profondo e spettacolare canalone del Sench di Dalò, sopra l’abitato di Gordona. Il percorso si sviluppa - facebook.com facebook