Biancofiore contro Renzi | Parla di aerei ma dimentica l' Air Force

Durante le comunicazioni del premier Giorgia Meloni al Senato, sono scoppiate scintille tra Biancofiore e Renzi. La senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Nm, Udc e Maie, ha risposto alle critiche dell’ex premier Matteo Renzi, concentrandosi su un episodio che ha acceso il dibattito politico. Un confronto che ha evidenziato tensioni e divergenze tra le due figure di spicco del panorama italiano.

© Ilgiornale.it - Biancofiore contro Renzi: "Parla di aerei ma dimentica l'Air Force" Scintille al Senato durante le comunicazioni del premier Giorgia Meloni. La senatrice Michaela Biancofiore - presidente del gruppo Civici d'Italia, Nm, Udc e Maie - è intervenuta replicando alle critiche mosse dall'ex premier Matteo Renzi. Biancofiore ha espresso rammarico per il tono utilizzato dal collega, soffermandosi in particolare sulle sue osservazioni relative al "nuovo" aereo in uso alla leader del governo. "Spiace che il competente collega Renzi scada sempre nel battutismo e addirittura lo faccia parlando dell'aereo di Meloni, quando tutti gli italiani ricordano l'Air Force Renzi, costato oltre 150 milioni di euro di leasing" la stoccata della Biancofiore.

