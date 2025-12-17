Bianca Guaccero docet Il capo-tendenza dell’inverno è una giacca furry dal viola sofisticato ed elegante
Bianca Guaccero sfoggia il must-have dell'inverno: una giacca furry viola, perfetta per ogni occasione. Elegante e sofisticata, si presta sia a look glamour che casual, aggiungendo un tocco di stile e raffinatezza alle mise più semplici. Un capo versatile che conquista per il suo fascino originale e di tendenza.
Elegante, ma al tempo stesso sbarazzino, adatto a una serata super glam, ma favoloso anche con un paio di jeans e una felpa. Stiamo parlando del capo tendenza dell’inverno, una bellissima giacca furry, dal colore acceso e da indossare in tutte le situazioni. A darci l’inspo perfetta per essere cool tutto l’inverno è stata Bianca Guaccero, che in un post su Instagram ha sfoggiato una pelliccia viola, calda e al tempo stesso alla moda, abbinandola a dei jeans scuri. Una combo perfetta per non soffrire a causa delle basse temperature, senza però dover rinunciare allo stile. Ora possiamo provare a copiarla anche noi, inserendo nel nostro guardaroba un capo simile. 🔗 Leggi su Dilei.it
