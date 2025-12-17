Biagio Antonacci e Rozzano | Le mie radici il mio sogno

Biagio Antonacci riflette sulle sue radici a Rozzano, condividendo i sentimenti e i sogni che hanno plasmato la sua musica e la sua vita. In un viaggio tra parole ed immagini, l’artista rivela il legame profondo con il luogo che ha segnato la sua crescita e ispirazione.

© Ilgiorno.it - Biagio Antonacci e Rozzano: "Le mie radici, il mio sogno" "Ci sono parole che arrivano dritte al cuore e immagini che sanno raccontare molto più di mille discorsi. Biagio Antonacci ci regala un racconto profondo, vero, carico di emozione: la sua storia, il suo cammino, le sue radici. E dentro tutto questo, c'è Rozzano". Sono le parole del sindaco Mattia Ferretti per il video di Biagio Antonacci che fa impazzire Rozzano, il popolo del quartiere Aler e tutti quelli che da bambini sognavano il successo. Il cantautore rozzanese, in un video che sta spopolando sul web dall'alto della torre Telecom di Rozzano, racconta quando nella sua cameretta, all'ottavo piano di una casa popolare di via Fiordalisi, giocava con un battipanni a mo' di chitarra.

Il video di Biagio Antonacci emoziona la ‘sua’ Rozzano: “Da quassù vedo la gente che sta lottando”. E la città ringrazia il cantante - Le immagine girate dalla vetta della torre Telecom e pubblicate su Instragram sono un omaggio al luogo dove l’artista è cresciuto, riuscendo a realizzare il suo sogno di fare musica. ilgiorno.it

IO CANTO 2 @LauraPausini 1 RITORNO AD AMARE (Biagio Antonacci) 2 QUANNO CHIOVE (Pino Daniele) 3 QUEM DE NÓS DOIS con … (Ana Carolina) 4 DETTAGLI (Ornella Vanoni) 5 IMMENSAMENTE (Umberto Tozzi) 6 16 MARZO con … (Achille L x.com

Biagio Antonacci e Napoli: “Qui ogni sorriso cambia tutto” Nel raccontare Napoli, Biagio Antonacci non parla da ospite, ma da chi la città l’ha vissuta davvero, respirandone l’umanità quotidiana. “Avevo pensato di venire a vivere a Napoli perché qui ho tanti am - facebook.com facebook

