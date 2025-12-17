Bevande e botti Le ordinanze del sindaco
Il sindaco Nicoletta Fabio ha emanato due nuove ordinanze relative alle festività di fine anno. La prima riguarda i contenitori di bevande, mentre la seconda disciplina l’uso di materiale pirotecnico. Queste misure mirano a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative durante le celebrazioni di fine anno nella comunità.
Il sindaco Nicoletta Fabio, ha emesso due ordinanze, una sui contenitori di bevande e una sull’utilizzo di materiale pirotecnico in occasione delle festività di fine anno. I provvedimenti sono finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini, il sereno svolgimento delle manifestazioni e la tutela della pubblica incolumità nel centro storico. La prima ordinanza riguarda il divieto di utilizzo di contenitori in vetro e metallo per le bevande. Dalle 22 del 31 dicembre alle 4 del 1 gennaio 2026, nel perimetro del centro storico sarà vietata la vendita per asporto e l’introduzione o la detenzione di bevande in contenitori di vetro o metallo. Lanazione.it
Un Capodanno all'insegna di divieti
