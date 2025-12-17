Bernini | Passo avanti per istituzioni più solide

© Ilrestodelcarlino.it - Bernini: "Passo avanti per istituzioni più solide" Plauso della ministra dell'Università Anna Maria Bernini all'intesa tra Unimore e Accademia per l'attivazione del corso filosofico, che era stato negato invece dall' Alma Mater di Bologna, sollevando un polverone politico ("Ritengo che la decisione assunta dal Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna – scrisse la premier Meloni su X – sia un atto incomprensibile e gravemente sbagliato). "Quando l'università – sottolinea Bernini – sceglie di assumersi fino in fondo la propria responsabilità formativa, il Paese fa un passo avanti. L'attivazione di un nuovo percorso curricolare a indirizzo filosofico nel corso di laurea in Scienze strategiche dell'Università di Modena e Reggio Emilia, destinato agli Allievi Ufficiali dell'Accademia di Modena, va esattamente in questa direzione.

Università, il corso di Filosofia per i militari si farà a Modena e non a Bologna. La ministra Bernini: «Ripresa di un dialogo che qualcuno voleva interrompere» - L’accordo raggiunto durante un consiglio del corso di Giurisprudenza tenuto all'Accademia militare a cui hanno partecipato anche la rettrice e generale di divisione Stefano Messina ... corrieredibologna.corriere.it

