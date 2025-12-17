Bernabé Zapata lascia il tennis a 28 anni | Chiedo scusa a tutti Non sono disposto a fare sacrifici

Bernabé Zapata Miralles, ex numero 37 del ranking ATP, annuncia il suo ritiro dal tennis a 28 anni. Dopo aver raggiunto importanti traguardi, il giocatore spagnolo decide di abbandonare lo sport, spiegando di non essere più disposto a fare i sacrifici necessari. Un addio che segna la fine di una carriera ricca di momenti significativi nel circuito professionistico.

Bernabé Zapata Miralles è stato numero 37 del Ranking ATP, a 28 anni dice basta con il tennis. Non ne può più: "Non sono più disposto ad accettare i sacrifici che richiede questo sport". 🔗 Leggi su Fanpage.it

