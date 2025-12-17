Bernabé Zapata lascia il tennis a 28 anni | Chiedo scusa a tutti Non sono disposto a fare sacrifici
Bernabé Zapata Miralles, ex numero 37 del ranking ATP, annuncia il suo ritiro dal tennis a 28 anni. Dopo aver raggiunto importanti traguardi, il giocatore spagnolo decide di abbandonare lo sport, spiegando di non essere più disposto a fare i sacrifici necessari. Un addio che segna la fine di una carriera ricca di momenti significativi nel circuito professionistico.
Bernabé Zapata Miralles è stato numero 37 del Ranking ATP, a 28 anni dice basta con il tennis. Non ne può più: "Non sono più disposto ad accettare i sacrifici che richiede questo sport". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Bernabé Zapata lascia il tennis a 28 anni: "Chiedo scusa a tutti. Non sono disposto a fare sacrifici" - Non ne può più: "Non sono più disposto ad accettare i sacrifici che richiede questo sport".
Bernabé Zapata annuncia il ritiro: addio al tennis a soli 28 anni
Bernabé Zapata Miralles si ritira a soli 28 anni Ex Top 50, gli ottavi al Roland-Garros 2022 come miglior risultato in uno Slam, lo spagnolo ha detto "basta" a sorpresa con un post sui social. «So di essere ancora giovane, ma non sono più disposto a fare i sacrifici»
