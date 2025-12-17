Bermuda cosa hanno trovato sotto l' oceano | la scoperta che cambia tutto

Una scoperta rivoluzionaria ha avuto luogo sotto le acque delle Bermuda: è stata rinvenuta una struttura rocciosa di dimensioni straordinarie, unica nel suo genere. Questa scoperta apre nuove prospettive sulla storia e la geologia dell'area, suscitando grande interesse tra scienziati e ricercatori.

Una scoperta mai fatta prima: sotto le isole  Bermuda  è stata rinvenuta una struttura rocciosa di dimensioni eccezionali, diversa da qualsiasi altra osservabile in contesti simili. A condurre lo studio un team guidato da William Frazer del Carnegie Institution for Science e da Jeffrey Park dell'Università di Yale e pubblicato su Geophysical Research Letters. I ricercatori hanno individuato, sotto il fondale oceanico, uno strato di roccia spesso circa 20 chilometri, molto più grande e compatto di quanto ci si aspetterebbe in quella zona del pianeta.  La scoperta è stata possibile grazie allo studio delle onde sismiche, cioè le vibrazioni che attraversano la Terra durante i terremoti. Liberoquotidiano.it

