Bentornata Europa! La decisone storica del Regno Unito | cosa succede adesso

Dopo anni di assenza, il Regno Unito annuncia il suo ritorno ufficiale nel programma Erasmus, segnando un passo importante nel rapporto con l’Europa. Questa decisione storica apre nuove opportunità per studenti e giovani, rafforzando i legami tra il Regno Unito e il continente. Ecco cosa comporta questa svolta e quali cambiamenti aspettarsi.

Il Regno Unito è pronto a tornare ufficialmente nel programma Erasmus, dopo anni di distanza seguiti alla Brexit. Londra e Bruxelles hanno raggiunto un'intesa che consentirà agli studenti britannici ed europei di muoversi nuovamente tra gli atenei. L'annuncio formale è previsto per mercoledì 17 dicembre, ma gli elementi chiave dell'accordo sarebbero già definiti. Dal gennaio 2027, gli universitari del Regno Unito potranno partecipare di nuovo a Erasmus Plus, il programma europeo di scambio del valore di oltre 26 miliardi di euro, coinvolgendo milioni di giovani. Parallelamente, anche gli studenti europei, italiani compresi, torneranno a studiare nelle università britanniche, segnando un netto cambio di tono rispetto agli anni post-referendum.

