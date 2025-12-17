L’agenzia Fitch ha messo in guardia Euroclear, evidenziando il rischio di un possibile declassamento del rating AA. La preoccupazione deriva dai piani dell’UE di utilizzare gli asset della Banca Centrale Russa, congelati presso Euroclear, per un prestito di risarcimento all’Ucraina, aumentando i rischi legali e di liquidità per la società.

© Lettera43.it - Beni russi congelati, Euroclear a rischio di taglio del rating

L’agenzia Fitch ha avvertito Euroclear di un possibile declassamento del suo attuale rating AA a causa del «potenziale aumento dei rischi legali e di liquidità» derivanti dai piani dell’ Unione europea di utilizzare gli asset della Banca Centrale della Federazione Russa – immobilizzati presso la società belga – per un prestito di risarcimento all’Ucraina. Fitch Ratings, intanto, ha posto sotto “osservazione negativa” Euroclear, che per effetto delle sanzioni imposte nel 2022 dall’Ue detiene 185 miliardi di euro di beni russi congelati all’inizio della guerra. Dopo il blocco indeterminato degli asset sovrani russi sulla piattaforma belga, Mosca ha chiesto a Euroclear un risarcimento di circa 200 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

