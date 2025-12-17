Beni di prima necessità i più colpiti dall' inflazione | crescono i prezzi a Verona e in Italia

A novembre 2025, l'inflazione continua a influenzare i prezzi dei beni di prima necessità, con un incremento dell'1,1% a livello nazionale. A Verona e in tutta Italia, i costi di alimentari, energia e altri prodotti essenziali sono in aumento, evidenziando le difficoltà per le famiglie nel mantenere il potere d'acquisto.

