Bella la linea C a Colosseo ma ora? Tutti i progetti e le date per migliorare la metro di Roma

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La linea C della metropolitana di Roma si arricchisce con l'apertura delle nuove stazioni di Colosseo e Porta Metronia, segnando un passo importante per il potenziamento del sistema di trasporto pubblico. Questo intervento rappresenta un passo fondamentale verso un servizio più efficiente e accessibile, in vista di futuri progetti e miglioramenti programmati per la rete metropolitana capitolina.

bella la linea c a colosseo ma ora tutti i progetti e le date per migliorare la metro di roma

© Romatoday.it - Bella la linea C a Colosseo, ma ora? Tutti i progetti (e le date) per migliorare la metro di Roma

L’apertura delle nuove stazioni Colosseo e Porta Metronia è il primo passo verso la realizzazione di un servizio metropolitano degno della città di Roma. Non solo la metro C. Nella Capitale i progetti per potenziare il servizio “underground” sono diversi e riguardano anche le linee A e B, senza. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Firenze, bella e impossibile. Affitti a 1.200 euro: tutti in fuga: “Dividiamo una casa in cinque”

Leggi anche: Milan, prima rete per Nkunku: il francese conquista tutti con una bella sforbiciata

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

I cantieri della Metro c Roma alla fermata Colosseo con il collegamento sulla Metro b Roma

Video I cantieri della Metro c Roma alla fermata Colosseo con il collegamento sulla Metro b Roma

bella linea c colosseoDa Porta Metronia a Colosseo, inaugurate stazioni-museo della Linea C - Una finestrella chiamata "Oculus" che mostra un'angolazione tutta nuova e inaspettata del Colosseo: si trova nella nuova stazione della Metro C Colosseo- libero.it

bella linea c colosseoDopo 13 anni aprono le stazioni metro Porta Metronia e Colosseo della linea C, scoperte durante gli scavi terme di età repubblica - Con l'apertura di questa mattina delle stazioni Porta Metronia e Colosseo il nuovo pezzo di metropolitana che parte dalla stazione San Giovanni ... dire.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.