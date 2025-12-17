Bella la linea C a Colosseo ma ora? Tutti i progetti e le date per migliorare la metro di Roma

La linea C della metropolitana di Roma si arricchisce con l'apertura delle nuove stazioni di Colosseo e Porta Metronia, segnando un passo importante per il potenziamento del sistema di trasporto pubblico. Questo intervento rappresenta un passo fondamentale verso un servizio più efficiente e accessibile, in vista di futuri progetti e miglioramenti programmati per la rete metropolitana capitolina.

© Romatoday.it - Bella la linea C a Colosseo, ma ora? Tutti i progetti (e le date) per migliorare la metro di Roma L'apertura delle nuove stazioni Colosseo e Porta Metronia è il primo passo verso la realizzazione di un servizio metropolitano degno della città di Roma. Non solo la metro C. Nella Capitale i progetti per potenziare il servizio "underground" sono diversi e riguardano anche le linee A e B, senza. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Dopo 13 anni aprono le stazioni metro Porta Metronia e Colosseo della linea C, scoperte durante gli scavi terme di età repubblica - Con l'apertura di questa mattina delle stazioni Porta Metronia e Colosseo il nuovo pezzo di metropolitana che parte dalla stazione San Giovanni ... dire.it

