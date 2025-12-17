Belen Rodriguez torna protagonista del gossip con un messaggio diretto a Can Yaman, alimentando le tensioni tra i due. Tra flirt mai confermati e sguardi social, l’attrice sembra lasciarsi alle spalle le occasioni mancate, mentre il drama si infittisce. La scena si prepara a nuovi colpi di scena, tra desideri nascosti e silenzi eloquenti.

© Uominiedonnenews.it - Belen Rodriguez Ci Prova Con Can Yaman: Lui Però La Snobba!

Belen Rodriguez accende il gossip con nuovi messaggi (molto) diretti a Can Yaman: flirt, social e un’occasione mancata. La coppia è possibile? A “Matti da Legare”, il nuovo programma di Radio 2 condotto da Barty Colucci, l’atmosfera era già elettrica. ma ci ha pensato Belen Rodriguez ad alzare ulteriormente la temperatura. Tra una battuta e una risata, la showgirl argentina ha acceso i riflettori con un commento tutt’altro che innocente: il bersaglio? Sempre lui, l’irresistibile Can Yaman. Sorrisi maliziosi, toni provocanti, e quell’aria da “chi non tenta, non vince”. Non è la prima volta che Belen flirta pubblicamente con l’attore turco, e ormai non si contano più le frecciatine lanciate tra le righe (e i microfoni). 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

Leggi anche: Il patriarcato ha più di un volto? L’intervista a Belen Rodriguez lo prova

Leggi anche: BALLANDO CON LE STELLE: BELEN RODRIGUEZ BALLERINA PER UNA NOTTE. NEL 2026 IN GARA?

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Belén Rodriguez e il video virale con i tacchi sulla neve: «Stavo cadendo e se ne è andato» - Per Belén Rodriguez è un sì, specie quando si può contare su un cavaliere pronto a dare una mano ... iodonna.it