'Being Charlie': il film di Rob Reiner sul rapporto complicato con il figlio Nick

Sembra una macabra esperienza riguardare oggi il film Being Charlie (2014), diretto da Rob Reiner. La pellicola indipendente, sceneggiata dallo stesso Nick Reiner e Matt Elisofon, un amico conosciuto in un centro di recupero, fu presentata al Toronto Film Festival 2015. Il film indaga il problematico rapporto tra il padre David e suo figlio Charlie. Quest’ultimo ha infatti ha una dipendenza da alcool e droghe, che però cerca di combattere frequentando un centro di riabilitazione per minori. Quando scappa e si mette in viaggio per tornare, dallo Utah a Los Angeles, dai suoi genitori, la vita continua a metterlo a dura prova. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

