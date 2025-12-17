‘Being Charlie’ | il film di Rob Reiner sul rapporto complicato con il figlio Nick

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
8216being charlie8217 il film di rob reiner sul rapporto complicato con il figlio nick

© Metropolitanmagazine.it - ‘Being Charlie’: il film di Rob Reiner sul rapporto complicato con il figlio Nick

Sembra una macabra esperienza riguardare oggi il film Being Charlie (2014), diretto da Rob Reiner. La pellicola indipendente, sceneggiata dallo stesso Nick Reiner e  Matt Elisofon, un amico conosciuto in un centro di recupero, fu presentata al Toronto Film Festival 2015. Il film indaga il problematico rapporto tra il padre David e suo figlio Charlie. Quest’ultimo ha infatti ha una dipendenza da alcool e droghe, che però cerca di combattere frequentando un centro di riabilitazione per minori. Quando scappa e si mette in viaggio per tornare, dallo Utah a Los Angeles, dai suoi genitori, la vita continua a metterlo a dura prova. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Leggi anche: Nick Reiner, chi è il figlio di Rob Reiner sospettato dell’omicidio: il padre raccontò la sua tossicodipendenza in un film

Leggi anche: La dipendenza, lo scontro con i genitori e il film ispirato a lui: «Rischiavo di morire». Chi è Nick Reiner, figlio del regista assassinato a Los Angeles

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.