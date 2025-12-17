Beccati a baciarsi Andrea Delogu bomba-gossip | serata insieme poi la foto che conferma tutto

Andrea Delogu e Nikita Perotti hanno suscitato grande curiosità fin dai primi giorni di Ballando con le Stelle, mostrando un’inedita complicità. La loro relazione è stata confermata dalle recenti foto che li ritraggono insieme mentre si scambiano un bacio, alimentando rumors e gossip sulla loro storia d’amore.

Fin dalle prime settimane di Ballando Con le Stelle, Andrea Delogu e Nikita Perotti hanno catturato l'attenzione del pubblico grazie a una sintonia evidente che andava ben oltre l'esecuzione dei passi in pista. Tra prove serrate, sorrisi complici e una naturale intesa mostrata anche dietro le quinte, i due hanno costruito un rapporto che agli occhi di molti spettatori appariva speciale. Non solo professionalità e rispetto reciproco, ma un legame che sembrava crescere giorno dopo giorno, tanto da alimentare curiosità e ipotesi tra chi seguiva il programma con costanza. Con il passare delle settimane, il loro rapporto è uscito dagli studi televisivi per diventare un vero e proprio fenomeno sui social.

