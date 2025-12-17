Beautiful streaming replica puntata 17 dicembre 2025 | Video Mediaset

Oggi, mercoledì 17 dicembre 2025, torna l’appuntamento con Beautiful, la soap americana amata da milioni di spettatori. Nella replica di questa puntata, scopriamo un importante colpo di scena: Deacon rivela a Finn che la donna cremata non era Sheila, grazie a un dettaglio sorprendente sui suoi piedi. Non perderti le emozioni di questa nuova puntata, ricca di misteri e rivelazioni che tengono col fiato sospeso.

© Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 17 dicembre 2025 | Video Mediaset Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 17 dicembre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Deacon dice a Finn che la donna cremata non era Sheila perché il corpo aveva tutte e dieci le dita dei piedi. Finn è scettico, ma Deacon è irremovibile. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.

