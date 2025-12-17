Le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 20 al 26 dicembre 2025 svelano una serie di colpi di scena. Steffy si troverà a dover affrontare le dichiarazioni di Deacon, che insiste nel sostenere che Sheila sia ancora in vita. Un episodio ricco di emozioni e rivelazioni attende i fan della soap durante questa settimana natalizia.

© Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni settimanali dal 20 al 26 dicembre 2025: Steffy sconvolta dalle affermazioni di Deacon

Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i tantissimi fans di Beautiful. Negli episodi che andranno in onda dal 20 al 26 dicembre su Canale 5 assisteremo alla reazione di Steffy davanti alle affermazioni di Deacon, che continuerà a sostenere con forza che Sheila sia ancora viva. Spazio anche alle vicende di Luna e R.J.: la figlia di Poppy troverà il coraggio di confessare il suo tradimento involontario. Scopriamo insieme cosa accadrà con le trame settimanali complete della serie tv americana. Anticipazioni settimanali Beautiful: Steffy ha fiducia in R.J.. Steffy non sembra condividere i timori della giovane Logan per il futuro della “Hope for the Future”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni settimanali dal 29 novembre al 5 dicembre 2025: Steffy accusa Hope di essere una manipolatrice (proprio come sua madre)

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni settimanali dal 6 al 12 dicembre 2025: Steffy a Finn “Thomas ha fatto la scelta giusta”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Beautiful da lunedì 20 a sabato 25 febbraio 2017 - Anticipazioni

Anticipazioni Beautiful, trame dal 15 – 20 dicembre 2025 - Ecco cosa succede nelle prossime puntate della soap su Canale 5. tvserial.it

Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 17 dicembre 2025 - Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna, in onda su Canale 5, e de La Promessa, su e Rete 4, che andranno in onda oggi, 17 dicem ... comingsoon.it