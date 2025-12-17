Beautiful anticipazioni dal 22 al 27 dicembre 2025

Dal 22 al 27 dicembre 2025, Beautiful torna con una settimana ricca di colpi di scena. Deacon è ancora ossessionato dal caso Sheila e un dettaglio inquietante, dieci dita dei piedi sul corpo cremato, riaccende i sospetti che la vicenda non sia ancora conclusa. Un susseguirsi di tensioni e rivelazioni si prepara a coinvolgere i protagonisti della soap.

© Sbircialanotizia.it - Beautiful, anticipazioni dal 22 al 27 dicembre 2025 Dal 22 al 27 dicembre 2025 Beautiful torna con una settimana che sa di bomba a orologeria. Deacon non riesce a lasciar andare il caso Sheila e un dettaglio inquietante, dieci dita dei piedi sul corpo cremato, riaccende il sospetto che non sia davvero finita. Finn ascolta, Steffy invece alza un muro e pretende di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it Leggi anche: Anticipazioni Beautiful Dall’ 01 Al 06 Dicembre 2025: Luna Pronta A Distruggere La Forrester! Leggi anche: Anticipazioni beautiful dal 1 al 6 dicembre 2025 luna contro i forrester La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Anticipazioni Beautiful Dal 22 Al 27 Dicembre 2025 Sheila trovata viva, il crollo di Steffy e Finn Anticipazioni Beautiful, trame dal 22 – 27 dicembre 2025 - Ecco cosa succede nelle prossime puntate della soap su Canale 5. tvserial.it

Beautiful, anticipazioni settimana prossima dal 22 al 27 dicembre 2025: Deacon insiste, Steffy reagisce - Beautiful anticipazioni dal 22 al 27 dicembre 2025: Deacon crede che Sheila sia viva, Steffy lo affronta e Luna confessa la verità a R. termometropolitico.it

"Ti sei immaginato tutto!!!", dirà Finn a Deacon nella puntata di di ì . Ecco cos'altro succederà: -->> https://www.tvsoap.it/2025/12/beautiful-anticipazioni-17-dicembre-2025-trama/ - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.