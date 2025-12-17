Bearly Brave Recensione | Il rouguleike incontra il Deckbuilding

Bearly Brave è un gioco che unisce elementi roguelike e deckbuilding, presentandosi con un’estetica colorata e giocosa. Dietro una facciata rassicurante di orsacchiotti e ambientazioni calde si cela un’esperienza intensa e strategica, capace di sorprendere e coinvolgere anche i giocatori più esperti. Una combinazione tra innocenza visiva e profondità di gioco che conquista fin dal primo sguardo.

Bearly Brave è uno di quei titoli che sanno ingannare deliberatamente il giocatore. L'estetica colorata, il negozio di giocattoli illuminato da tinte calde e gli orsacchiotti dall'aria innocua costruiscono una facciata rassicurante che viene rapidamente smontata non appena il sipario si alza sul vero cuore dell'esperienza. Dietro quell'apparenza gentile si nasconde un gioco duro, calcolato e sorprendentemente profondo, capace di fondere con grande intelligenza deckbuilding a turni e struttura roguelike senza mai risultare derivativo. La cornice narrativa funziona più di quanto ci si aspetti. Ogni notte, a serrande abbassate, il negozio diventa l'arena di un torneo spietato, in cui i giocattoli combattono per guadagnarsi una posizione migliore sugli scaffali, unica possibilità per essere scelti e trovare finalmente una casa.

