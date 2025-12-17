Battute su malattie e handicap? Ci vuole buonsenso sennò sei una me*da Il mondo dello spettacolo è fatto di ipocriti e falsi | le parole di Maurizio Battista

L’attore e comico Maurizio Battista commenta il panorama della comicità attuale, sottolineando un cambiamento nel modo di fare e percepire l’umorismo. Ricorda i maestri del passato e critica la tendenza odierna a creare divisioni, evidenziando l’importanza del buon senso nel trattare temi delicati come malattie e handicap.

“La comicità? Prima univa, era quella dei grandi maestri, c’erano i Sordi, i Fabrizi, i Manfredi. Oggi, la comicità divide “. Maurizio Battista ha le idee chiare sul suo mondo, quello dello spettacolo e della comicità. Lo showman si è raccontato in un’intervista ad Adnkronos. Dalla carriera alla sua Roma, l’attore ha parlato dell’ironia dei tempi moderni: “ Lo stand up comedian parla della Madonna o della religione in modo non piacevole, quell’altro che parla delle malattie, degli handicap o dei disagi in chiave ironica”. Dunque, sono politicamente scorretti? Secondo Battista no, ma il comico fa un monito: “ Ci deve essere il buonsenso di non scherzare su alcune cose, perché altrimenti non sei un comico, sei una mer*a “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

